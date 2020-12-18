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Gündem Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu'nun tartışmaya neden olan sözleri ne?
Gündem

Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu'nun tartışmaya neden olan sözleri ne?

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun canlı yayındaki skandal sözlerinin ardından üniversite yönetimi açıklama yaptı. Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamalar ülkede gündeme oturdu. Haberin ardından Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Ebubekir Sofuoğlu'nun tartışmaya neden olan sözleri ne? soruları merak kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:34:00 -
Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu'nun tartışmaya neden olan sözleri ne?

SAKARYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için 'fuhuş evleri' benzetmesi yapması üzerine Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Ebubekir Sofuoğlu'nun tartışmaya neden olan sözleri ne?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında görev yaptığı Sakarya Üniversitesi’ni de örnek göstererek, "Neredeyse fuhuş evleri" benzetmesinde bulundu. Sofuoğlu’nun sözleri tepki toplarken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Ebubekir Sofuoğlu kimdir?

Sakarya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu 1968 doğumlu. Tarih, sosyoloji, din, felsefe ve toplum üzerine konferanslar veren ve çeşitli programlarda yorumlar yapan Sofuoğlu, iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

Akademisyenlik görevini sürdüren Sofuoğlu, 6 Asırlık Devlet 6 Yılda Nasıl Yıkıldı, Osmanlı’ya 3 Siyonist Suikast, Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar ve Osmanlı Devleti’nde Islahatlar ve 1. Meşrutiyet kitaplarını yayınlamıştı.

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