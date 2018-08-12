Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır

yeniakit.com.tr Küresel eşkıya, Siyonist yalakası ABD, ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Bölgenin yeni gücü Türkiye'yi sindirmeye çalışan ülke, türlü oyunlarla Türkiye'yi susturamayınca ekonomik saldırıya girişti. ABD'nin ajan Brunson'ı bahane ederek Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması ve savaşı başlatması, dünya kamuyounda tepkilere neden olurken, Müslüman aleminden Türkiye'ye destek sesleri yükseldi. Müslüman ülke liderlerinden Türkiye'ye "yanındayız" mesajları yayınlanırken, Türk ve dünya genelindeki Müslüman alimler de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

EBUBEKİR SİFİL: DÖVİZLERİ BOZDURMAK FARZ-I AYN'DIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizleri bozdurma çağrısının ardından, dikkat çekici bir çağrı da İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den geldi. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

“Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı ayndır.”

İşte o paylaşım:

Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır.

Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbiriliğidir.

Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı aynıdır. — Ebubekir Sifil (@EbubekirSifil) 12 Ağustos 2018

FARZ-I AYN NEDİR?

Farz-ı ayn; Mükellef olan her Müslüman’ın mutlaka yerine getirmesi gereken farz demektir. Vakit Namazlarını kılmak, oruç tutmak gibi…

“TÜRK HALKINA DESTEK OLMAK ŞER'İ HÜKÜMDÜR”

Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri, “Türkiye için malınızla cihad edin" çağrısında bulunarak "İslam ümmetinin Türk halkına ekonomik yönden destek olması, yanında durması şer'i bir hükümdür ve Allah yolunda malınızı harcamak 'cihad' etmek hükmünü taşımaktadır” dedi.

“TÜRK HALKI VE DEVLETİNİN YANINDAYIZ”

ABD’nin ekonomik yaptırım uyguladığı ülkelerden biri olan İran’dan Türkiye’ye destek mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, “İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız” dedi.