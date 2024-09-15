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Dünya Ebu Ubeyde, tüm dünyaya ilan etti: Savaşın seyrini değiştirecek hamle!
Dünya

Ebu Ubeyde, tüm dünyaya ilan etti: Savaşın seyrini değiştirecek hamle!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 17:42:00 - 2024-09-15 18:17:04
Ebu Ubeyde, tüm dünyaya ilan etti: Savaşın seyrini değiştirecek hamle!

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Husilerin bugün İsrail'e saldırısında kullandığı silah ve hedef tercihinin, Aksa Tufanı'nın gidişatını etkileyeceğini belirtti.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram sayfasından, Husilerin Tel Aviv yakınlarında askeri bir hedefi vurmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in yeni cephelerde savaşı genişletmek konusunda acziyet yaşadığını ifade ederek Husilerin Tel Aviv saldırısının "nitelikli bir sıçrama" anlamına geldiğini kaydetti.

Husilerin saldırısına dair Ebu Ubeyde şunları ifade etti:

"Operasyonda kullanılan silahın mahiyeti, hedef tercihi ve Yemen'deki kardeşlerimizin bizimle paylaştığı diğer detaylar, Aksa Tufanı'nın seyri ve sonuçları üzerinde önemli etkileri olacak niteliksel bir değişimdir. Siyonist oluşum Gazze bataklığında batmayı sürdürüyor, bugün kendileri ve müttefikleri bir füzeye karşı koymak ve düşürmek konusunda başarısız oldular."

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.

 

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Yorumlar

Hasan Zeynelabidin

Ebu Ubeyde takma isimli ed-Dayf; münafıkkolik olmuşsun, haberin yok. münafık İran ve itlerinin fişteklemesi yüzünden Gazze'nin geldiği durum ortada. Kuzey Gazze tamamiyle işgal edilmiş, canlı kalmamış. Gazze'nin diğer yarısında ise alt-üst yapı mahvolmuş. 41.000 Şehit. Onbinlerce yaralı ve sakat. Yüzbinlerce insan göç etmiş, evsiz, aç, susuz, gariban. ... Sen ise münafıklardan medet bekliyorsun hâlâ, hem de Gazze'yi ateşe attıklarını bile bile.
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