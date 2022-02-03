Ebu İbrahim El Haşimi kimdir? Ebu İbrahim El Haşimi nereli?

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ebu İbrahim El Haşimi kimdir? Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölümü ile birlikte Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi IŞİD meclisinde Suriye ve Irak'ta tüm toprakların kaybedilmesine rağmen "halife" unvanıyla seçildi. Bağdadi'nin ölümü sonrası meclisin bu kadar hızlı lider seçmesi nedeniyle Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Haşimi'yi kendisinden sonraki halife olarak atadığı, halefi olarak seçtiği düşünülmektedir. Haşimi'nin lider oluşu IŞİD destekçilerinin Bağdadi'nin ölümünü reddettiği ve bu konuda spekülasyon oluşturduğu birkaç günün ardından gerçekleşti.

Ebu İbrahim El Haşimi kimdir?

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, Ekim 1976 tarihinde Irak Telafer'de doğdu. DAEŞ lideri Bağdadi'nin ardından sözde ikinci halife seçildi. 2020 yılının Ocak ayında gerçek adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olarak açıklanmıştır.

Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölümü sonrası IŞİD meclisi tarafından lider olarak seçildi ve göreve getirildiği 31 Ekim 2019'da IŞİD'e yakın medyalarda açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kureyşi'nin öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Kureyşi, Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi adıyla Telafer, Irak'ta bir ailede doğdu. Musul Üniversitesinde şeriat hukuku üstüne eğitim aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Irak ordusunda subay olarak görev yapmaya başladı. Irak Savaşı sırasında Saddam'ın devrilmesiyle birlikte El-Kaide'ye katıldı. El-Kaide'de dini bir vekil ve genel şeriat hukukçusu olarak görev aldı. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri tarafından yakalandı ve Bucca Kampı'na götürüldü. Burada Ebu Bekir el-Bağdadi ile tanıştı. Tahminlere göre, Bucca Kampı'ndan çıktıktan sonra El-Kaide'ye yeniden katıldı.

2014 yılında DEAŞ ile El-Kaide ayrışınca El-Kaide'ye biatı reddetti IŞİD'e bağlılığını bildirdi. Yine 2014 yılında IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinde önemli rol oynadı. Aynı yıl ağustos ayında yapılan Yezidi katliamlarına katılan IŞİD komutanlarından birisiydi. Bu gelişmelerin ardından Ebu Bekir el-Bağdadi'nin vekili konumuna yükseldi. IŞİD'e göre Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi Batı dünyasına karşı yürütülen savaşta tecrübeli ve bunun yanında dini eğitim almış bir komutandır. IŞİD militanları onu "bilgin, emekçi, savaşçı, savaş emiri" olarak tanımlamıştır.