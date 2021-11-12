EBS İstanbul 8 No’lu Üniversiteler Şubesi çalışanlarının her daim yanında olmaya devam ediyor

EBS İstanbul 8 No’lu Üniversiteler Şubesi 11 Kasım 2021 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde üniversite çalışanlarının iş yaşamına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri kapsamında Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeren başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeren, Şube Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Eğitim-Bir-Sen Sendika Avukatı Kelami Özdemir’in bilgilendirmeler yaptığı toplantıya üyelerin yoğun ilgi gösterdi.

Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeren Eğitim Bir Sen İstanbul 8 nolu şube olarak kuruluştan bugüne yapılan çalışmalar ve üniversite çalışanlarının haklarının korunması ve kazanımlar elde edilmesi çerçevesinde geniş bir açılış konuşması yaptı. Üniversite çalışanlarının yaşadığı en önemli sorunlardan biri olan Mobbing konusunda bir Mobbing Kurulunun kurulması ve işletilmesi sürecine dair bilgilendirme yaptı. Şube Başkanı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, personelden gelen 3600 ek gösterge, üniversiteler arası tayin hakkının merkezi olarak yönetilmesi, 50/D ile görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin sorunları, üniversite idari personeline ek kaynak sağlanması, unvan değişikliği sınavının düzenli olarak uygulanmaması üzerine yoğunlaşan soru ve sorunların oluşturduğu konu başlıkları ile ilgili gerek toplu sözleşme süreçlerinde gerekse meclis çalışmaları kapsamında kat edilen yolları aşamalar anlattılar.

Şube Avukatı Kelami Özdemir ise üniversitede Mobbing Kurulu’nun kurulmuş olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirirken Mobbing ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nda da değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, üniversite çalışanlarının hukuki haklarına yönelik açıklamalarda bulundu ve geçmiş dönemlerde yaşanan dava süreçlerini ve bunlarla ilgili deneyimlerini üniversite çalışanları katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda görüşülen hususların kayıt altına alınarak sürecin takibinin yapılacağını vurgulayan Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeren tüm katılımcılara ve özellikle büyük emeği geçen Teşkilattan sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Adem Altınışık’a, Kadınlar Komisyon Başkanı Müge Gedik’e, katkıları dolayısıyla Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Sendika Avukatı Kalemi Özdemir’e teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.