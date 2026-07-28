Bunu ilk defa göreceksiniz: İşte Ayasofya'nın tarihi fotoğrafları!

Sultan II. Abdülhamid'in hazırlattığı Yıldız Albümlerinden 20. yüzyılın başında İstanbul’u fotoğraflayan Ali Enis Oza’ya kadar çizimler, gravürler, haritalar ve tasvirler bu prestijli eseri mimarlık, tarih ve sanat meraklıları için bir başucu kitabına dönüştü. Bugüne kadar hiç yayımlanmayan fotoğraflar, Ayasofya’nın tarihsel dönüşümünü de gün yüzüne çıkarttı.