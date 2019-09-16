Ebru Sanatı için izinli kenevir ekimi yaptı

Malatya’da yaşayan Ebru Sanatçısı Selma Öleş, el yapımı kağıt üretmek için kolları sıvadı ve bahçesinde bir dekarlık alanda izinli kenevir üretimi yaptı. Öleş, erek elde ettiği lifleri kağıt yapımında kullanacak ve Ebru Sanatı yaparken kendi ürettiği kağıtları kullanacak.

Kimyasal üretiminde kenevir ekiminin izne tabi olması ile birçok girişimci de izin alarak kenevir ekimi yaptı. Bu girişimcilerden biri de Malatya’da yaşayan Selma Öleş oldu. Ebru sanatı ile uğraşan Öleş, kullandığı kağıtları kendi üretmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu ve bahçesinde 1 dekarlık alana kenevir ekimi gerçekleştirdi.

Öleş, kenevirin çok önemli bir bitki olduğunu dile getirerek, “Bu sene Malatya’da izinli kenevir yetiştiriciliği yapan üreticilerden biriyim. Kenevir çok önemli bir bitki bende bu sene keşfetmiş bulunuyorum. Aynı zamanda ben Ebru sanatçısıyım ve burada asitsiz kağıt kullanıldığı için ve geleneksel kağıt sanatlarımızda da asitsiz kâğıda ihtiyaç duyulduğu için tercih ediyoruz. Kenevirin liflerinden el üretimi kağıt yapımına başladım. Bunu yapabilmem için öncelikle tohuma ihtiyaç gerekiyordu. Samsun’dan tohum temin ettim vezir ve narlı tohumlarımızı ektikten sonra bahçemizde bir dönümlük kısmında üretimi gerçekleştirdik” dedi.

Ektikleri kenevirin hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Öleş, “Hasattan sonra kenevirlerimizi liflerinden ayıracağız. Daha sonra liflerimizi kağıt yapımında kullanılmak üzere hamur yapımı için işlemeye başlayacağız işlemek içinde ilk önce ıslatacağız. Soyduğumuz lifler tekstil üretiminde, kağıt üretiminde ve uzay sanayisinde bile kullanılan lifler. Çelikten on kat daha kuvvetli liflere sahip bir bitkidir kenevir. Kâğıt yapımında da bunların atıklarını kullanacağız aslında. Daha sonra sap kısmından da elimizde kalan odunsu kısmından da kenevir betonu yapılabiliyor. İnşallah bununda üretimine başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Kenevir üretiminde hiç zorlanmadım ve çok isteyerek ürettim”

‘Hiçbir zor süreç değildi’ diyerek yaptığı işin zorluklarından bahseden Öleş, “Kenevir yetiştirilmesi çok emek istemeyen bir bitki türüdür. Hatta zirai ilaçlara ihtiyaç duymayan sadece sulanması yeterli olan bir bitki ve dünyanın her türlü iklim şartında yetişebiliyor dolayısıyla hiçbir zorluğu yoktur. Sadece tarlamızı daha önce çok güzel hazırlayamadığımız için çok yağmur yağdı ekim döneminde güzel hazırlayamadığımız için çok ot vardı. Otlarla savaşmak tek başıma olduğum için zorlandım ama onun haricinde hiçbir zorluk yaşamadım.” İfadelerine yer verdi.

“Keneviri kötü niyetle kullanan insanların aklından bu uyuşturucu izini silmeleri gerekiyor”

Ektikleri kenevirlerin endüstriyel kenevir tipi olduğunu dile getiren Öleş, “İçerisinde bulunan esrar yapımında kullanılan THC oranı çok düşük dolayısıyla bundan esrar yapılamıyor. Kıymetli bir esrar oranına sahip değil ve bu daha çok endüstriyel amaçlı yetiştirilmiş bir kenevir türü. Endüstriyel kenevir dediğim gibi çok farklı alanda kullanılıyor. Çok farklı propagandalar ile bugüne gelmiş o uyuşturucu izini silmememiz gereken bir bitki olduğunu düşünüyorum” dedi.

“El yapımı kağıt üretmeyi çok istiyordum”

Ebru sanatı ile uğraştığını ve geleneksel sanatlar için de kağıt üretmeyi çok önceden düşündüğünü belirten Öleş, “Çünkü el yapımı kağıt gerçekten asitsiz oluyor. Üzerinde işlemler yapılması gerekiyor. Bu işlemler kâğıdın değerini zaten attırıyor. El yapımı kâğıtlar genellikle Türkiye’ye Hindistan, Japonya’dan uzak doğu ülkelerinden geliyor ve aşırı çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ebru sanatında böyle bir zenginliğe sahip değiliz yani o kadar israf edeceğimiz kadar bir kâğıt üretimimiz söz konusu değildir. Zaten normal büyüklükteki kâğıtlarımızı da ham maddesini en azından kendimiz üretmiyoruz ve kâğıt fabrikalarımız zaten kapandı. İbrahim Müteferrika kâğıt müzemiz var bu konuda çalışmalar üreten daha sonra İstanbul da Kâğıthane var birkaç küçük atölyede el yapımı kâğıt üretiliyor. Bunun yaygınlaştırılması ve ilerleyen aşamalarda sanayiye kazandırılması için kenevir çok hızlı yetiştirilen bir bitki 4 ay da kâğıt yapımına uygun hale geliyor” ifadesinde bulundu.

Bir ağacın 20 yılda yetiştiğini ifade eden Öleş, kenevir tohumun 4 ay içerisinde kaliteli bir kağıt üretileceğini ifade etti.