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Gündem Ebru Şallı'dan büyük rezalet! Bu fotoğrafla Hadis-i Şerif paylaştı
Gündem

Ebru Şallı'dan büyük rezalet! Bu fotoğrafla Hadis-i Şerif paylaştı

Ebru Şallı büyük bir rezalete imza atarak sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafına Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hadis-i Şerifi'ni ekledi. Şallı'nın paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:50:00 -
Ebru Şallı'dan büyük rezalet! Bu fotoğrafla Hadis-i Şerif paylaştı

Eski manken Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından dekolteli bir fotoğraf paylaşarak üzerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhhamed'in Hadis-i Şerif'ini yazdı. Şallı'nın bu rezalet paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi

Eleştri yağmuruna tutuldu

Ebru Şallı'nın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımına tepki yağdı. Paylaştığı fotoğrafa Peygamberimizin "Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin. Vazgeçmeyin" Hadis-i Şerifi'ni ekledi. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları Şallı'nın böyle bir dekolteli fotoğrafla Peygamberimizin Hadis-i'ni yan yana getirmesine sert tepki gösterdi. Şallı'nın paylaşımı sosyal medya platformlarında eleştiri yağmuruna tutuldu.

8 yaşındaki çocuğunu kaybetmişti

Bilindiği üzere Ebru Şallı 4 ay önce Lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmişti.

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