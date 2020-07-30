Ebru Polat'tan hükümete destek! ‘Şimdi göreyim hepsini Yusuf Yusuf…’

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Yeni düzenlemeye destek veren isimlerden biri de Ebru Polat oldu.

Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni yasayı destekledi. Polat açıklamasında "Sosyal medya yasası mecliste kabul edildi. Hadi bakalım şimdi göreyim sahte hesap eziklerini yusuf yusuf..." dedi.

Polat açıklamasının devamında ise "Kendi çevremdeki arkadaşlarımın bile 10 tane sahte hesabı var bir de ünlü dersin. İnsanlara kendi hesaplarından söyleyemediklerini oradan saydırıyorlar" açıklamasında bulundu.