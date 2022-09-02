Ebru Baki her sabah izleyicinin başını 'pahalılık' diye patlatıyordu! Meğer kendisi de inanmıyormuş..

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Fırsatçıların sebep olduğu zam yağmuru vatandaşa ekonomik zorluk yaşatırken, Habertürk sunucusu Ebru Baki'den bomba bir itiraf geldi.

Her sabah canlı yayında, "Her şey pahalandı, her şey pahalandı" diye izleyicilerinin kafasını patlatan Ebru Baki'nin kendi dediğine kendisinin inanmadığı ortaya çıktı.

'İnanamadım o fiyata'

Para Gündem programında yine "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan Ebru Baki, içtiği bir kahveye ödediği paraya inanamadığını şöyle anlattı:

Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp evde günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım. Şu kadarcık bir bardakta.