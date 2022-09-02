  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ebru Baki her sabah izleyicinin başını 'pahalılık' diye patlatıyordu! Meğer kendisi de inanmıyormuş..
Ekonomi

Ebru Baki her sabah izleyicinin başını 'pahalılık' diye patlatıyordu! Meğer kendisi de inanmıyormuş..

Habertürk TV ekranında her sabah, "Her şey pahalandı, her şey pahalandı" diye izleyicilerinin kafasını patlatan Ebru Baki'nin kendi dediğine kendisinin inanmadığı ortaya çıktı. Baki bu sabahki canlı yayında, "İki kahveye ödediğim paraya inanamadım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 17:59:00 - 2022-09-02 18:07:17

 Yeniakit.com.tr 

Fırsatçıların sebep olduğu zam yağmuru vatandaşa ekonomik zorluk yaşatırken, Habertürk sunucusu Ebru Baki'den bomba bir itiraf geldi.

Her sabah canlı yayında, "Her şey pahalandı, her şey pahalandı" diye izleyicilerinin kafasını patlatan Ebru Baki'nin kendi dediğine kendisinin inanmadığı ortaya çıktı.

'İnanamadım o fiyata'

Para Gündem programında yine "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan Ebru Baki, içtiği bir kahveye ödediği paraya inanamadığını şöyle anlattı:

Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp evde günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım. Şu kadarcık bir bardakta.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23