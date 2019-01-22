0553 313 94 23

EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirterek, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

22 Ocak 2019 Salı 11:02
EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak

Tuerkner, EBRD'nin 2019 yatırım planları ve önceliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in; jeopolitik gerilimlerin, ekonomik yavaşlamanın olduğu, para biriminde değer kayıplarının yaşandığı ve yatırımcı algısının zayıfladığı, zorlu bir yıl olduğunu ancak EBRD'nin, Türkiye ekonomisine olan güçlü bağlılığını koruduğunu söyledi.

EBRD'nin, geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirten Tuerkner, EBRD'nin Türkiye’ye olan inancını sürdürdüğünü ifade etti.

Tuerkner, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz. Biz talep doğrultunda hareket eden bir bankayız. Yatırımlarımız, finansmana dair mevcut talebe, yerel ve dış yatırımcıların yatırım yapmak konusundaki isteğine, sermaye piyasalarının durumuna ve birçok faklı faktöre bağlı olacaktır." diye konuştu.

 

- "Bankamız, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir"

 

Arvid Tuerkner, EBRD'nin, Türkiye’de yerel para birimini cinsinden finansmana olan desteği artırarak ülkedeki toplam yatırımlar içerisinde yerel para biriminin payını 3'te bire yükselttiğini belirterek, "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon avro düzeyine çıkardı." dedi.

Bankanın 2019 yatırım önceliklerine de değinen Tuerkner, şöyle devam etti:

"Bu yıl özellikle tarımın yanı sıra ihracat odaklı endüstrilere odaklanacağız. Yenilenebilir enerjiye odaklanmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide mevcut destek mekanizmasının 2020 yılında bitmesiyle yeni bir destek mekanizmasının oluşturulmasını bekliyoruz. Bu destek mekanizması, piyasa prensiplerine dayanmalı ve Türkiye’nin, Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda ortaya konan hedeflerine ulaşmasına imkan verecek şekilde olmalı."

Kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda da yeni finansman sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Tuerkner, "Yerel para birimi cinsinden finansmana odaklanmaya ve özel sektörde inovasyonun teşvik edilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bankamız ayrıca, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir." diye konuştu.

 

- "Türkiye'nin güçlü temelleri ortada"

 

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik görünümünü değerlendirirken, türbülansa rağmen Türkiye’nin güçlü temellerinin ortada olduğunu vurguladı.

Tuerkner, "Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye'yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye'nin, turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var." dedi.

Türkiye’nin demografisinin de son derece olumlu olduğunu ve nüfusun yarısının 30 yaşın altında bulunduğunu ifade eden Tuerkner, "İnsanların fevkalade girişimci ruhu ülkenin gelişen özel sektörünü beslemeye devam ediyor. Büyük ve küçük şirketler inovasyon yapmaya, evde ve dışarıda büyümeye, istihdam sağlamaya ve yeniden büyümeye çalışıyor." diye konuştu.

 

- "Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ikinci yarıdan itibaren artmasını bekliyoruz"

 

Zorluklar bulunduğuna da işaret eden Tuerkner, şunları kaydetti:

"Ekonomi 2019 yılında yavaşlamayacak. Sıklıkla ekonominin kilit çıpası olarak görülen bankacılık sistemi stres altında. Bu ekonomik iyileşmeyi geciktirebilir. Türkiye'de bankaların ekonomik aktivitenin sürmesine imkan tanıyacak finansmana erişimini sağlayacak güçlü politika yanıtları oluşturmaya ihtiyacı var. İş ortamının geliştirilmesi için yapılacak kararlı yapısal reformlar, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasına yardımcı olacaktır."

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin özelikle bu yılın ikinci yarısından itibaren artmasını beklediklerini ifade eden Tuerkner, "Bu yıl 2 ya da 3 çeyrekte negatif büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Fakat daha sonrasında, yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin yavaşça artmasını bekliyoruz. 2019 yılında Türkiye için yüzde 1 seviyesinde büyüme bekliyoruz. Enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasını bekliyoruz. İş ortamındaki zorluk devam edecek. Fakat biz buradaki (Türkiye) işimize bağlılığımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:02
  1. Arvid Tuerkner
  2. büyüme
  3. EBRD
  4. Londra
  5. türkiye
  6. yatırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Teklifi Erdoğan'dan aldım' dedi! Adaylığını açıkladı
    1. 'Teklifi Erdoğan'dan aldım' dedi!..
    2. TCMB'den repo ihalesi
    3. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 630..
    4. "UYUMA" uygulamasını indiren kullanıcı..
    5. Bankacılar vatandaşın aklını çeliyor
    6. 'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi
    7. Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği..
    8. EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar..
    9. "Türk ekonomisi çok dirençli''
    10. "Kulak çınlaması deyip geçmeyin"
    11. Tsitsipas ve Collins yarı finalde
    12. Başkasının yerine sınava giriyorlardı!..
    13. Faizciler bu defa fena yanılacak
    14. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    15. YSK Başkanı konuştu: Sahte seçmen de..
    16. TSK'da kritik FETÖ operasyonu!..
    17. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    18. Venezuela'da darbesever 27 asker..
    19. Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına..
    20. Gökçek o şirkete sert çıktı: Neden..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar