Ebrar Karakurt'un 'eşcinsellik teşhirine' bir skandal destek de Beşiktaş'tan!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'un eşcinsel bir sapkın olduğunu açıklaması sosyal medyada infiale sebep olmuştu. Karakurt'un açıklamaları, toplum ahlak yapısına kötü örnek olacak bir yaşam tarzının teşhir edilmesinden dolayı kamuoyunda tepki ile karşılandı.

Sapkınlık teşhirine bir destek de Beşiktaş'tan!

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt'un rezilliğine sahip çıkmasından sonra bir açıklama da Beşiktaş Voleybol Takımı'ndan geldi. Beşiktaş Voleybol Takımı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ebrar Karakurt'un sapkınlık teşhiri "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne!" sözleri ile savunuldu.

İlk destek Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelmişti

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da şunları söylemişti:

"Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından birisidir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır."