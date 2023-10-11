Ebeveynlerin ortak sorunu! Çocukların sık sık hasta olması normal mi?

Sonbahar aylarının gelmesi ve okulların açılmasıyla beraber çocukların kapalı ve kalabalık ortamlardan dolayı sık hastalandıklarına dikkat çeken Dicle Memorial Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Hakan Onur, okul döneminin başlamasıyla beraber özellikle mevsim dönüşünün bu döneme denk gelmesi ve çocukların da toplu alanlarda yaşama zamanının çoğalmasının virüs hastalıklarının çoğalmasına neden olduğunu söyledi.

Özellikle bu dönemde el, ayak ve ağız hastalığı gibi koksaki virüsün neden olduğu RSV virüs gibi bronşiyolit seyreden, rino virüs gibi nezleyle seyreden, rota virüs gibi göz enfeksiyonları, ishaller ve yüksek ateşle seyreden virüs hastalıklarının bugünlerde ebeveynlerin tedirginlikle en çok ziyaretlerine neden olan şikayetler olduğunu kaydetti.

İlk defa okula başlayan çocuklarda geçen yıla oranla hastalıkların sayısının artmasını doğal olarak beklendiğini aktaran Onur, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızda, özellikle ilk defa anaokuluna kreşe giden çocuklarda geçen yıllara oranla hastalık sayısının artması doğal olarak beklenen bir sonuç. Çünkü yaklaşık olarak 3 yaşına kadar ev ortamında izole olarak tek başlarına büyüyen bir çocuğun 15-20 kişilik bir sınıfa girmesi ve bu çocuklardan virüsleri kapması en doğal sonuçtur. Bir çocuğun ilk 3 yıldan sonra ilk kez okula başlamasının yılda 6 ila 8 kereden 10 ila 12 kere hastalanma şansı var. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmalar ve verdiği bilgilere dayanarak eğer bir çocuk ilk 3 yılından sonra kreşe, anaokuluna ya da ilk defa okula başlıyorsa, yılda 6 ila 8 kereden 10 ila 12 kereye kadar hastalanma şansı vardır. Bu hastalık dönemlerini de okulun açık olduğu ve mevsim dönüşlerinin sık yaşandığı sonbahar ve kış aylarına böldüğümüz zaman Eylül ile Nisan arasında yaklaşık 9 aylık 12 defa hasta olacak bir çocuğun neredeyse 10 günde bir ateşlenmesi burnunu akması öksürmesi tamamen doğal bir süreç. Bu dönem yapılacak en önemli işlemler hijyen ve izolasyon. Özellikle anne ve babalardan kreş ortamında anaokulunda ya da okul ortamında çocuklarınız ateşliyse burnu akıyorsa çocuklarınızı 2-3 gün okula göndermeyerek bu akut dönemi evde geçirmelerini sağlamanız özellikle damlacık enfeksiyonu ile bulaşan bu hastalıklar için en önemli koruma faktörü.”

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Grip aşılarının koruyuculuğunun yüzden 70 olduğunu ve aşılamanın önemine değinen Onur, “Ailelerin en çok sorduğu soru biz bu çocuklarımızı aşılamalı mıyız? Aşı ne kadar bizi koruyacak? Şimdi yine yapılan çalışmalarda grip virüsüne karşı yapılan aşıların yüzde 0 ile 70 arasında bir koruyuculuğu olduğu söyleniyor. Genellikle bu aşılar bir yıl önce en etken görülen dünya çapında en fazla pandemiye ya da hastalığa neden olan 5-6 virüsü içeriyor. Bu virüslerle tekrardan çocuklar karşılaşırsa virüsler yine bu yıl etkili olursa korunmamız yüzde 100'e yakın olur. Öncelikle çocuk sağlığını korumak için biz aşı yapılmasını öneriyoruz. Eğer çocuğunuz 9 yaşındaysa, daha önce hiç aşılanmamışsa 1 ay arayla 2 kez ve 6 aydan büyük çocuklarda bu aşıyı güvenilir bir şekilde yaptırabilirler. Sonuç olarak çocuklarımız hastayken okula göndermeyin” dedi.