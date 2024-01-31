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Teknoloji Ebeveyn olarak yapın pişman olmayın! İşte çocuklarınızı uyaracağınız 6 nokta
Teknoloji

Ebeveyn olarak yapın pişman olmayın! İşte çocuklarınızı uyaracağınız 6 nokta

Yeniakit Publisher
2024-01-31 12:03:00 - 2024-01-31 12:05:48
Ebeveyn olarak yapın pişman olmayın! İşte çocuklarınızı uyaracağınız 6 nokta

Çocuklar internet ortamında çok farklı ve zararlı uygulamalarla karşı karşıya. Peki ebeveyn olarak sizler neler yapmalısınız? İşte kritik uyarılar:

Çocuklar yetişkinlere göre dolandırıcılardan daha fazla etkilenir; dolandırıcılara hazırlıksız yakalanırlar. Kandırılma ve kişisel bilgilerini verme olasılıkları daha yüksektir. Dijital güvenlik şirketi ESET çocukları hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerini listeledi ve bu risklerden korunmaya yönelik önerilerde bulundu. 

En yaygın dolandırıcılık türleri 

Sahte yarışmalar. Bu bir tür kimlik avı dolandırıcılığıdır ve çocuklarla sosyal medya üzerinden iletişime geçen dolandırıcı, onları ücretli bir yarışmaya katılmaya davet eder. Bir yarışma kazandıklarını söyleyerek ödülü almak için kişisel bilgilerini paylaşmasını ister ancak ödül hiçbir zaman gelmez.

Online sınavlar. Online sınavlar, özellikle kendini keşfetmeye çalışan çocuklar için çevrimiçi zaman geçirmenin ilginç bir yoludur. Ancak test sırasında çocuktan nerede yaşadığı, evcil hayvanının adı, en iyi arkadaşının adı veya en sevdiği TV programı gibi kişisel bilgileri paylaşması istenirse durum tehlikeli hale gelebilir.

Online oyunlar. İnternet ortamında insanlar, söyledikleri kişiler olmayabilir ve bu durum çevrimiçi oyunlardaki oyuncular için de geçerlidir. Kötü amaçlı kişiler bir çocukla arkadaş olmaya çalışabilir ve daha sonra çocuktan isim, parola ve adres gibi kişisel bilgilerini isteyebilirler. 

Açılır pencere dolandırıcılığı. Açılır pencereler, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendiren veya cihazınıza istenmeyen bir şeyi indiren bir bağlantıya tıklamayı sağlamanın kolay bir yoludur. Bir çocuk bir şeye tıklamanın potansiyel zarara neden olabileceğini bilmeyebilir.
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Ücretsiz hizmet taramaları. Çocuğunuz en sevdiği film veya müzik grubunun yeni akıllı telefon duvar kağıtlarını sunan ücretsiz bir hizmete kaydolabilir. Bunlar genellikle ücretlidir ve daha sonra ödeme gerektirebilir veya cihaza zarar veren kötü amaçlı kod indirebilir.

Cinsel içerikli şantaj. Bu dolandırıcılık yönteminde, kötü amaçlı bir aktör çocuğa müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşması için baskı yapabilir. Bu çocuklar daha sonra bu kişi tarafından uzun bir süre boyunca takip edilir ve daha sonra istediğini yapmazsa koz olarak kullanıp çocuk üzerinde kontrol sağlayacağı birçok bilgi elde edebilir.

 Ebeveynler ne yapabilir? 

Çocuğunuzla iyi bir ilişki kurmanız; sizinle konuşmasına, çevrimiçi ve çevrimdışı her türlü endişesini sizinle paylaşmasına olanak tanımanız çok önemli. Ebeveyn, çocuğun dijital yolculuğunda onu yalnız bırakmak yerine ona liderlik etmelidir. Onların yanında olduğunuzu hissettirin. Sosyal medya hesaplarını onlarla birlikte kontrol edebilir ve onlarla internetin olumlu ve olumsuz yanları hakkında konuşabilirsiniz.

Dışında kalmayın, parçası olun!

Çocuğunuzu dijital dünyada sahipsiz bırakmayın. Hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilmelisiniz. Ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede bu tür sitelerde çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu, neler paylaştığını yakından takip edebiliyor olacaksınız. Çocuklarınıza çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden bahsedin. Bilmedikleri bağlantılara, açılır pencerelere veya e-postalara tıklamamalarını hatırlatın. 

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