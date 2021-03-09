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Eğitim EBA’da hangi dersler var? EBA TV bugün hangi canlı dersler var? EBA TV 10 Mart ders programı
Eğitim

EBA’da hangi dersler var? EBA TV bugün hangi canlı dersler var? EBA TV 10 Mart ders programı

EBA TV canlı ders saatleri merak ediliyor. 15 Şubat’ta köy okullarının yüz yüze eğitime başladı. 2 Mart’tan sonra ise oluşturulan illerin risk haritasına göre, düşük ve orta riskli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, yüksek riskli illerde ise ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler ise EBA TV üzerinden canlı derslere devam ediyor. Peki bugün EBA TV'de hangi dersler canlı yayınlanacak? İşte EBA TV'de 10 Mart 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatleri ve programı da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:36:00 - 2021-03-09 15:43:31
EBA’da hangi dersler var? EBA TV bugün hangi canlı dersler var? EBA TV 10 Mart ders programı

Yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı ders işlemekte. EBA TV'de 10 Mart 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatleri ve programı da belli oldu. TRT EBA TV ilkokulda ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor. TRT EBA TV Ortaokulda ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri işleniyor.. TRT EBA TV Lisede lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler görülmekte.

EBA TV canlı ders saatleri EBA ilkokul ders programı

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EBA TV canlı ders saatleri EBA ortaokul ders programı 

eba tv canlı ders ortaokul

EBA TV canlı ders saatleri EBA lise ders programı 

EBA TV canlı ders saatleri EBA lise ders programı

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