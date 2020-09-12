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Aktüel EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı
Aktüel

EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:23:04 -
EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valiliğince evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğun sorunu çözüldü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan çalışmada 77 çocuğun evinde televizyon olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İl merkezinde 49, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 77 ailemize Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla LCD televizyon alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Evlerine televizyon alınan çocukların EBA TV'den derslerini izledikleri anların fotoğrafları da paylaşıldı.

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