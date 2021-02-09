EBA TV öğretmen seminer girişi nasıl yapılır? EBA seminer giriş
EBA öğretmen seminerleri 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seminerlerin ilk gününde canlı yayına katıldı. EBA öğretmen girişi (seminer) ve canlı yayın için tıkla 8-12 Şubat öğretmen mesleki gelişim programı
Şubat ayı Öğretmen seminerleri canlı yayın izle! MEB Öğretmen seminerleri EBA Tv giriş nasıl yapılır, saat kaçta başlıyor?
EBA TV öğretmen seminer girişi nasıl yapılır?
Öğretmen seminerleri koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenen çevrim içi mesleki çalışma programı 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Bu süreçte EBA öğretmen girişi yoğun ilgi görüyor. İşte seminer ders programı ve EBA öğretmen giriş ekranı
EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.
EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ