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Eğitim EBA TV ilkokul, ortaokul EBA TV, EBA TV lise canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul, ortaokul EBA TV, EBA TV lise canlı ders saatleri

EBA TV 19 Şubat 2021 Cuma gününün ders programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA TV canlı yayın dersi için TRT EBA ilkokul yayı yayın akışı, EBA TV ortaokul yayın akışı ile TRT EBA TV lise canlı yayın akışı ders saatlerini EBA üzerinden yayınladı. İşte EBA TV 19 Şubat Cuma ders programı EBA TV canlı ders saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:48:00 -
EBA TV ilkokul, ortaokul EBA TV, EBA TV lise canlı ders saatleri

TRT EBA TV'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem uzaktan eğitim 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatilinden sonra köy okulları yüz yüze eğitime başlaraken 1 Mart'tan sonra ise ilkokul sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında yayınlanacak olan uzaktan eğitim canlı dersleri saatlerini içeren ders programını açıklandı. İşte EBA TV 19 Şubat Cuma ders programı ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri.

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

EBA TV ilkokul canlı ders saati

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

EBA TV lise canlı ders saatleri

EBA TV lise canlı ders saatleri

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