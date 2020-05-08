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Aktüel

EBA TV için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilgisayar istedi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 7.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:20:24 -
EBA TV için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilgisayar istedi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Elif Sıla Gülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hitaben CİMER üzerinden yaptığı başvuruda dile getirdiği dizüstü bilgisayar isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Gönen Kaymakamı Arslan Yurt tarafından yerine getirildi.



Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla EBA TV üzerinden verilen eğitimi, küçük kardeşlerinin televizyon izlemesi nedeniyle kendisinin ve 8 yaşındaki kardeşinin takip edemediğini, bu nedenle dizüstü bilgisayara ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden öğrencinin bilgisayarı, hayırsever bir vatandaş aracılığıyla temin edilerek Gönen Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından ikametlerine yapılan sürpriz bir ziyaretle teslim edildi. Bilgisayarını teslim alan Elif Sıla’nın mutluluğu gözlerinden okunurken Vefa Sosyal Grubu Ekiplerine ve Kaymakam Arslan Yurt’a teşekkür etti.

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