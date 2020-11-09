EBA TV canlı ders programı canlı ders saatleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda bazı sınıfları yüz yüze eğitime başlattı. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden calı ders takibi yapmaya da devam ediyor. Salgın nedeniyle okula gitmeyen öğrenciler EBA’da yayınlanan canlı ders programı ile uzaktan eğitimle derslerini takip ediyor. TRT EBA TV, EBA TV'de canlı ders anlatımları hafta için 09:00'dan 15:00'e kadar sürmekte. Yüz yüze eğitime korona salgını nedeniyle gitmeyen öğrenciler dersleri EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edebiliyor. Canlı dersler TRT EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de canlı olarak takip edilmekte.

EBA TV ders programı, canlı ders saatleri

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