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Eğitim EBA TV canlı ders programı canlı ders saatleri belli oldu
Eğitim

EBA TV canlı ders programı canlı ders saatleri belli oldu

TRT EBA TV üzerinden milyonlarca öğrenci canlı ders işlemekte. Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren okulların açılmasıyla birlikte TRT EBA Tv üzerinden canlı ders başladı. Bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte okula gitmeyen öğrenciler EBA TV üzerinden online canlı derslere katılmakta. TRT EBA TV canlı ders programı merak ediliyor. EBA'da bu haftanın haftanın ders programı açıklandı. İşte TRT EBA TV canlı ders saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:14:00 -
EBA TV canlı ders programı canlı ders saatleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda bazı sınıfları yüz yüze eğitime başlattı. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden calı ders takibi yapmaya da devam ediyor. Salgın nedeniyle okula gitmeyen öğrenciler EBA’da yayınlanan canlı ders programı ile uzaktan eğitimle derslerini takip ediyor. TRT EBA TV, EBA TV'de canlı ders anlatımları hafta için 09:00'dan 15:00'e kadar sürmekte. Yüz yüze eğitime korona salgını nedeniyle gitmeyen öğrenciler dersleri EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edebiliyor. Canlı dersler TRT EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de canlı olarak takip edilmekte.

EBA TV ders programı, canlı ders saatleri

EBA TV tüm sınfların ders programı için tıklayın

TRT EBA TV canlı ders takibi için tıklayın

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