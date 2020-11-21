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Eğitim EBA TV canlı ders programı 23 Kasım Pazartesi MEB EBA haftalık ders programı
Eğitim

EBA TV canlı ders programı 23 Kasım Pazartesi MEB EBA haftalık ders programı

23 Kasım Pazartesi EBA TV canlı ders saatleri Mesleki Çalışma Dönemi EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise ders programı korona kısıtlamaları kapsamında okulların online eğitime devam etmesiyle birlikte öğrenciler tarafından merak edilmekte. Peki 23 Kasım EBA ders programı açıklandı mı? EBA TV ders programı 23 Kasım 27 Kasım Cuma EBA TV canlı ders saatleri ve ders anlatımları.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:16:00 -
EBA TV canlı ders programı 23 Kasım Pazartesi MEB EBA haftalık ders programı

TRT EBA İlkokul ökul öncesi, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, Özel Eğitim, TBA ve TRT EBA ortaokul 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, İHO, Özel Eğitim, TBA ile TRT EBA lise 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf, AİHL, MTAL ve TBA ders programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eba.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanmakta.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. 31 Ağustos’ta online olarak başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretimde 21 Eylül’den itibaren bazı sınıflar için kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanılmıştı. Artan korona vakaları nedeniyle salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalara gidildi. Buna göre, 

MEB EBA haftalık ders programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan karar neticesinde, 20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim (EBA TV) üzerinden devam edilecek. Eğitimin yeniden TRT EBA TV üzerinden yapılacak olması nedeniyle haftalık EBA TV canlı ders saatleri, EBA ders programı da merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıfların haftalık ders programı saatlerini EBA üzerinden yayınlamakta.

EBA ders programı için tıklayın.

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