EBA TV canlı ders izle 14 Ocak EBA TV canlı ders programı ilkokul ortaokul lise canlı ders saatleri
TRT EBA TV üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı ders takibi yapmakta. Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos’ta kademeli olarak açılan okullar birinci dönem ara tatil sonrası tamamen uzaktan eğitime geçti. 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitim görecek öğrenciler MEB EBA üzerinden canlı ders saatleri açıklanmata. İşte 14-15 Ocak EBA TV canlı ders programı ilkokul ortaokul lise canlı ders saatleri.
Milli Eğitim Bakanlığı EBA sitesi üzerinden haftalık canlı ders saatlerini açıklamakta. Uzaktan eğitime EBA TV üzerinden katılan öğrenciler de günlük hangi derslerin olup olmadığını, canlı ders saatlerini açıklanan TRT EBA TV calı ders programı sayesinde öğrenmekte. İşte MEB EBA TRT EBA TV canlı ders saatleri.
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