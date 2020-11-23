EBA TV 5. sınıf canlı ders saatleri 5. sınıf TRT EBA TV ders programı 23-28 Kasım

Okulların 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime devam edilmesiyle birlikte TRT EBA TV canlı ders saatleri ve ders programları merak edilmeye başlandı. EBA TV canlı, EBA TV canlı ilkokul, EBA TV canlı ders programı, EBA TV canlı frekans, EBA TV canlı televizyon ders programı ve ders saatleri öğrenci ve veliler tarafından merak edilmekte. 23 Kasım'da TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görecek öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise günlük ve haftalık ders programları ve EBA TV ders saatleri açıklandı.