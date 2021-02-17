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Eğitim EBA TV 17 Şubat Çarşamba ders programı EBA TV canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV 17 Şubat Çarşamba ders programı EBA TV canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise EBA canlı yayın ders saatlerini içeren ders programı, yayın akışı araştırılıyor. Yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime TRT EBA TV üzerinden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA TV canlı yayın dersi için TRT EBA ilkokul yayı yayın akışı, EBA TV ortaokul yayın akışı ile TRT EBA TV lise canlı yayın akışı ders saatlerini EBA üzerinden yayınladı. İşte EBA TV 17 Şubat Çarşamba ders programı EBA TV canlı ders saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:07:00 - 2021-02-17 09:08:06
EBA TV 17 Şubat Çarşamba ders programı EBA TV canlı ders saatleri

TRT EBA TV'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem uzaktan eğitim 15 Şubat 2021 Pazartesi günü tekrar başlıyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında yayınlanacak olan uzaktan eğitim canlı dersleri saatlerini içeren ders programını açıklandı. İşte EBA TV 17 Şubat Ders Programı ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri.

EBA TV ilkokul canlı ders saatleri 17 Şubat

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri 17 Şubat

EBA TV lise canlı ders saatleri 17 Şubat

EBA TV lise canlı ders saatleri 17 şubat

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