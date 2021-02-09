EBA öğretmen girişi ve canlı yayını nasıl izlenir? Öğretmen seminerleri izleme linki
EBA öğretmen seminerleri 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seminerlerin ilk gününde canlı yayına katıldı. EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA seminer 2021 öğretmen girişi ve canlı yayın ekranı...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesleki eğitim programı kapsamında paylaşımda bulundu. Yaptığı açıklamada EBA üzerinden öğretmenlere sesleneceğini belirten Selçuk, "8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım" ifadelerini kullandı. Peki, öğretmen seminerleri nasıl izlenir?
EBA öğretmen girişi ve canlı yayını nasıl izlenir?
EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına girilir. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.
EBA SEMİNER CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen seminerleri ne zamana kadar devam edecek?
Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.