  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim EBA öğretmen girişi ve canlı yayını nasıl izlenir? Öğretmen seminerleri izleme linki
Eğitim

EBA öğretmen girişi ve canlı yayını nasıl izlenir? Öğretmen seminerleri izleme linki

EBA öğretmen seminerleri 8 Şubat Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seminerlerin ilk gününde canlı yayına katıldı. EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA seminer 2021 öğretmen girişi ve canlı yayın ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-02-09 01:18:00 -
EBA öğretmen girişi ve canlı yayını nasıl izlenir? Öğretmen seminerleri izleme linki

Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesleki eğitim programı kapsamında paylaşımda bulundu. Yaptığı açıklamada EBA üzerinden öğretmenlere sesleneceğini belirten Selçuk, "8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım" ifadelerini kullandı. Peki, öğretmen seminerleri nasıl izlenir?

EBA öğretmen girişi ve canlı yayını nasıl izlenir?

EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına girilir. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA SEMİNER CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen seminerleri ne zamana kadar devam edecek?

Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama
Siyaset

Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Memleket Hareketi'ni kuran ve CHP'den bugün istifa edeceğini açıklayan Muharrem İn..
9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Eğitim

9.sınıflar ne zaman açılacak? 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

9. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ard..
Kamu personeli alımı | Kamu memur alımı güncel
Ekonomi

Kamu personeli alımı | Kamu memur alımı güncel

Güncel kamu ilanları | Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet su İşler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay