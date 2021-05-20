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Eğitim EBA canlı ders saatleri 21 Mayıs Cuma ilkokul, ortaokul lise EBA TV canlı ders programı
Eğitim

EBA canlı ders saatleri 21 Mayıs Cuma ilkokul, ortaokul lise EBA TV canlı ders programı

EBA TV canlı ders saatleri uzatan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Uzaktan eğitime geçilen bu dönemde veliler ve öğrenciler EBA TV ders programlarını ne zaman hangi saatte olduğunu merak etmektedir. Uzaktan eğitimin haricinde öğrencilere aynı zamanda pekiştirme sağlayan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları 21 Mayıs Cuma 2021 EBA TV Ders Programı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:13:00 - 2021-05-20 15:14:18
EBA canlı ders saatleri 21 Mayıs Cuma ilkokul, ortaokul lise EBA TV canlı ders programı

Türkiye’de eğitim online olarak uzaktan yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı son açıklamaya göre; 8. ve 12. sınıflar dışındaki tüm öğrenciler uzaktan eğitim yapacak. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları üzerinden canlı olarak gerçekleştiriliyor.

Tam kapanma sürecinden sonra geçmiş olduğumuz kademeli normalleşme düzenlemesiyle birlikte okul eğitimlerinde de yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda okul öncesi, özel gereksinimli öğrenciler, 8 ve 12 sınıf öğrencileri hariç diğer tüm öğrenciler 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim görecekler.

21 Mayıs Cuma EBA TV ilkokul canlı ders saati, EBA ders programı

21 Mayıs Cuma EBA TV ortaokul canlı ders saati, EBA ders programı

21 Mayıs Cuma EBA TV Lise canlı ders saati, EBA ders programı

 

İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV Canlı Yayın

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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