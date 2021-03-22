Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitim süreci başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 20 Kasım’da ise yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat 2021’de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 2 Mart’ta ise tüm yurtta ilkokul, 8. Ve 12. Sınıfla yüz yüze eğitime geçti. Yüz yüze eğitime geçen öğrencilerde haftanın belli günlerinde uzaktan eğitimi sürdürüyor. Bu sebeple milyonlarca öğrenci, haftalık ders programını yakından takip ediyor. Peki, haftalık canlı ders programına nasıl bakılır?

EBA bugünkü ders programı EBA canlı ders saatleri

EBA web sitesi ve uygulaması üzerinden haftalık ders programı ve canlı ders programına ulaşmanız mümkün.

EBA DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ