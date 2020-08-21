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Aktüel E3 ülkeleri, ABD'nin İran'a yaptırım girişimine karşı çıktı
Aktüel

E3 ülkeleri, ABD'nin İran'a yaptırım girişimine karşı çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:01:42 -
E3 ülkeleri, ABD'nin İran'a yaptırım girişimine karşı çıktı

LONDRA (AA) - İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası yaptırımları eski haline getirme girişimini desteklemediklerini duyurdu.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak yazılı açıklamasında, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları geri getirebilecek mekanizmayı kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulunduğu hatırlatıldı.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de ilgili anlaşmadan çekilmesiyle İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) katılımcısı olmaktan çıktığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle JCPOA'yı desteklemeye yönelik mevcut çabalarımızla bağdaşmayan bu eylemi destekleyemeyiz." denildi.

ABD, anlaşmadan resmen çekilse de teknik açıdan halen JCPOA'nın parçası olduğunu öne sürüyor.

Anlaşmanın devamından yana olan Avrupa ülkeleri ise ABD'nin bu iddiasını reddediyor ve Washington'un anlaşmadaki ilgili mekanizmaları işletemeyeceğini belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini ve yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde yeniden hayata geçeceğini söylemişti.


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