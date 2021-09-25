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Eğitim e-YÖKDİL elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak
Eğitim

e-YÖKDİL elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) basılı yapmaya devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda (e-YÖKDİL) da gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:54:00 -
e-YÖKDİL elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak

Adana Çukurova e-sınav merkezinde incelemede bulunan Aygün, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana e-sınav merkezlerinde elektronik yabancı dil sınavlarını (e-YDS) gerçekleştirdiklerini, bu merkezlerde yılda ortalama 15 e-sınav düzenlediklerini vurguladı.

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