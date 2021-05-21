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Eğitim e-YDS sınav giriş belgesi nasıl indirilir? e YDS giriş belgesi indir?
Eğitim

e-YDS sınav giriş belgesi nasıl indirilir? e YDS giriş belgesi indir?

e-YDS ne zaman? Tam kapanma sebebiyle ertelenen e-YDS bu hafta sonu yapılacak. Adaylar sınav giriş belgelerini nereden nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki, e-YDS giriş belgesi nasıl indiriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:47:00 -
e-YDS sınav giriş belgesi nasıl indirilir? e YDS giriş belgesi indir?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sebebiyle e-YDS ertelenmişti. 22-23 Mayıs tarihlerindeki sınavlar öncesinde ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladı. Peki, sınav giriş belgesi nasıl indirilir?

e-YDS sınav giriş belgesi nasıl indirilir? e YDS giriş belgesi indir?

ÖSYM, e-YDS sınav giriş belgelerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “22 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/4 İngilizce) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecektir. Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. ‘Geçici Kimlik Belgesi’ dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir” denildi.

E-YDS nedir?

E-YDS, Yabancı Dil Sınavı'nın bilgisayar ortamında gerçekleştirilen versiyonudur.

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