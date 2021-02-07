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Eğitim E-YDS kimler başvuru yapabilir? E-YDS nasıl başvuru yapılır?
Eğitim

E-YDS kimler başvuru yapabilir? E-YDS nasıl başvuru yapılır?

Son dönemlerde gündeme gelen e-YDS hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Peki e-YDS nedir? e-YDS kimler başvuru yapabilir? e-YDS başvurusu nasıl olur? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:38:00 -
E-YDS kimler başvuru yapabilir? E-YDS nasıl başvuru yapılır?

Yabancı Dil Sınavı (YDS) son dönemlerde bilgisayar üzerinden yapılmaya başladı. Bu uygulamanın pek çok kolaylık sağlandığı biliniyor. Ankara ve İstanbul'un bazı yerlerinde yapılacak olan bu sınava girecek olan adaylar, sınav sorularını bilgisayar üzerinden çözmektedir.

E-YDS başvuru

Sınava başvurmak için 130 TL olan sınav ücretini yatırmak gerekiyor. Bundan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden giriş yapılarak, ödeme sonucunda alınan dekont ile başvuru yapılabilir. Başvuru tamamlandıktan sonra başvuru belgesini çıktı olarak almakta fayda bulunuyor. ÖSYM hesabı olmayan adaylar ise ÖSYM merkezlerine giderek başvuru yapabilirler.

E-YDS sınavına kimler girebilir?

e-YDS sınavına şu kişiler başvuruda bulunabilirler:
- Doçent,
- Doktora,
- Sanatta yeterlilik adayları,
- Yüksek lisans programları,
- Lisans programlarının son sınıfında ya da son sınıfından bir önceki sınıflarda okuyan öğrenciler.

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