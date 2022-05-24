e-YDS 2022-6 sınavı ne zaman? 2022 e YDS sınav saati kaç? e YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM üzerinden başvuruların 18 Şubat – 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan e-YDS 2022/6 sınavı için geri sayım sürüyor. Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek e-YDS 2022/6 (İspanyolca/İtalyanca) sınav tarihi ile 2022 -6 e-YDS sınavının saati de merak ediliyor. Peki 2022 e-YDS sınavı ne zaman yapılacak? 2022-6 e-YDS sınav saati kaç? e-YDS 2022/6 sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
e-YDS 2022/6 İspanyolca/İtalyanca alanında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır.
e-YDS 2022/6 sınavı saat kaçta?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/6, cumartesi günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/6 (İspanyolca/İtalyanca) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
e YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını, aynı gün saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.