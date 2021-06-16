e-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında öğrenciler, e-YDS sınavına nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

e-YDS 2021/9 başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/9 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, bugün saat 17.00’dan itibaren 01.07.2021 23.59 tarihine kadar https://odeme.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden 290 TL yatırarak başvurularını tamamlamalıdırlar.

e- YDS sınavına nasıl başvurulur?

1-e-YDS sınav başvurusu için öncelikle https://ais.osym.gov.tr sitesine girmeniz gerekiyor.

2-Siteye giriş yaptığınızda e-YDS yazan yere tıklayınız.

3- Çıkan sayfada “Başvuru yap” seçeneğine tıklayınız. Ardından T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız E-devlet ile giriş yapmanız da mümkün.