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Eğitim e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) sınav giriş belgesi nereden alınır?

Son dönemlerde gündeme gelen e-YDS hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. e-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. Peki, e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:11:00 -
e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) sınav giriş belgesi nereden alınır?

e-YDS sınavı, YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. YDS sınavında geçerli kurallar e-YDS sınavında da geçerlidir. e-YDS sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgesini nereden alacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

e-YDS 2021/7 (Almanca/Fransızca) sınav giriş belgesi nereden alınır?

e-YDS 2021/7 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FEYDS%2F2021%2F7%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.

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