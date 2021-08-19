e-YDS 2021/11 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS 2021/11sınava giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan bu duyuru, öğrencileri arayışa geçirdi. Peki, e-YDS 2021/11 sınav giriş belgesi nereden alınır?
e-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. YDS sınavında geçerli kurallar e-YDS sınavında da geçerlidir. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan e-YDS/11 sınavına girecek öğrenciler sınav giriş belgesini nasıl alabileceklerini sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
e-YDS 2021/11 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS 2021/11 sınav giriş belgesi sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden alabilirler. e-YDS 2021/11 sınavı 21.08.2021 tarihinde başlayacaktır.