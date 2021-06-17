Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça )başvuru tarihini ve sınav ücretini açıkladı. e-YDS sınavına girecek adayların, merakla beklediği başvuru tarihi ve sınav ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça )başvuru tarihi ne zaman ve sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen haberin devamı…

e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça)sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, bugün saat 17.00’dan itibaren 1.07.2021 23.59 tarihine kadar https://odeme.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden 290 TL yatırarak başvurularını tamamlamalıdırlar.