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Eğitim e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?
Eğitim

e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Son dönemlerde gündeme gelen e-YDS hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. e-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. Peki, e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:25:00 -
e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça )başvuru tarihini ve sınav ücretini açıkladı. e-YDS sınavına girecek adayların, merakla beklediği başvuru tarihi ve sınav ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça )başvuru tarihi ne zaman ve sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen haberin devamı…

e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça) başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/10 (Arapça/Rusça)sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, bugün saat 17.00’dan itibaren 1.07.2021 23.59 tarihine kadar https://odeme.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden 290 TL yatırarak başvurularını tamamlamalıdırlar.

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