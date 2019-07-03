E vitamini yağı nedir? Bu yağ neden kullanılmalıdır?
Aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz E vitamini yağının faydaları saymakla bitmiyor.03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
E vitamini özellikle cilt sağlığı için son derece kıymetli vitaminlerdendir. Dünyadaki en iyi E vitamini kaynağı ise bademdir. Yetiğimiz, içtiğimiz besinlerden E vitaminini doğal olarak alabiliriz. Ancak E vitaminini yağ olarak da kullanabilirsiniz. Bu yağ özellikle cilt sağlığı için son derece faydalıdır.
E vitamini nasıl yağ olarak karşımıza çıkıyor?
E vitamini yağı kozmetik sektöründe uzunca yıllardır kullanılıyor. Bu yağ E vitamini yönünden zengin badem, avokado, zeytin ve tatlı patatesten doğal olarak çıkarılabiliyor. Aktarlardan ve kozmetikçilerde bulabileceğiniz bu yağ 20 ile 50 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.
E vitamini yağı nasıl kullanılır?
Cildinizi nemlendirmek için birkaç damla E vitamini yağı ile hindistan cevizi yağını karıştırıp yüzünüze, ellerinize sürebilirsiniz.
E vitamini yağının faydaları nelerdir?
Cildi nemlendirir
Pul pul dökülen bir cildiniz var ise piyasada satılan kremler yerine E vitamini yağını kullanabilirsiniz.
Cilt yaralarına iyi gelir
Ciltte oluşan kesik, yanık ve yaralanmalarda E vitamini yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu yağ cildinizin hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.
Anti-kanser ürünü
Yapılan bir araştırma E vitamini yağının cilt kanserine karşı önemli bir koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.
Kaşıntılara son
Alerjik reaksiyonlar nedeniyle cildiniz sık sık kaşınıyorsa; süreceğiniz E vitamini yağı ile cildiniz bir hayli rahatlayacaktır.
Egzama ve sedef tedavisi için önemli
E vitamini yağını egzama ve sedef hastalığı sorunu yaşayanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. E vitamini yağı cilt hastalıklarının ataklarını bir hayli azaltır.
Güneş yanığını önler
Yapılan araştırmalar güneş ışığına çıkmadan önce E vitamini yağı sürüldüğünde güneş yanıklarını önlediğini kanıtlamıştır.
Tırnaklar için önemli
Tırnaklarınız güçsüz ve sık sık kırılıyorsa; onlara her akşam E vitamini yağı ile masaj yapabilirsiniz.
Yıllara meydan okursunuz
E vitamini yağı cildinizin yaşlanmasını bir hayli geciktirir.
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