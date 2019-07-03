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E vitamini yağı nedir? Bu yağ neden kullanılmalıdır?

Aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz E vitamini yağının faydaları saymakla bitmiyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
E vitamini yağı nedir? Bu yağ neden kullanılmalıdır?

E vitamini özellikle cilt sağlığı için son derece kıymetli vitaminlerdendir. Dünyadaki en iyi E vitamini kaynağı ise bademdir. Yetiğimiz, içtiğimiz besinlerden E vitaminini doğal olarak alabiliriz. Ancak E vitaminini yağ olarak da kullanabilirsiniz. Bu yağ özellikle cilt sağlığı için son derece faydalıdır.

E vitamini nasıl yağ olarak karşımıza çıkıyor?

E vitamini yağı kozmetik sektöründe uzunca yıllardır kullanılıyor. Bu yağ E vitamini yönünden zengin badem, avokado, zeytin ve tatlı patatesten doğal olarak çıkarılabiliyor. Aktarlardan ve kozmetikçilerde bulabileceğiniz bu yağ 20 ile 50 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

E vitamini yağı nasıl kullanılır?

Cildinizi nemlendirmek için birkaç damla E vitamini yağı ile hindistan cevizi yağını karıştırıp yüzünüze, ellerinize sürebilirsiniz.

E vitamini yağının faydaları nelerdir?

Cildi nemlendirir

Pul pul dökülen bir cildiniz var ise piyasada satılan kremler yerine E vitamini yağını kullanabilirsiniz.

Cilt yaralarına iyi gelir

Ciltte oluşan kesik, yanık ve yaralanmalarda E vitamini yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu yağ cildinizin hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bir araştırma E vitamini yağının cilt kanserine karşı önemli bir koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Kaşıntılara son

Alerjik reaksiyonlar nedeniyle cildiniz sık sık kaşınıyorsa; süreceğiniz E vitamini yağı ile cildiniz bir hayli rahatlayacaktır.

Egzama ve sedef tedavisi için önemli

E vitamini yağını egzama ve sedef hastalığı sorunu yaşayanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. E vitamini yağı cilt hastalıklarının ataklarını bir hayli azaltır.

Güneş yanığını önler

Yapılan araştırmalar güneş ışığına çıkmadan önce E vitamini yağı sürüldüğünde güneş yanıklarını önlediğini kanıtlamıştır.

Tırnaklar için önemli

Tırnaklarınız güçsüz ve sık sık kırılıyorsa; onlara her akşam E vitamini yağı ile masaj yapabilirsiniz.

Yıllara meydan okursunuz

E vitamini yağı cildinizin yaşlanmasını bir hayli geciktirir.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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