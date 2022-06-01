E vitamini hangi besinlerde bulunur? E vitamini faydaları

E Vitamini Nedir?

E vitamini, dördü tokoferol ve dördü tocotrienol olmak üzere yağda çözünen sekiz farklı bileşiğin oluşan bir gruba verilen isimdir. E vitamini, beyin, cilt, göz, ve dolaşım sistemi sağlığının yanı sıra görme için de önemli bir besin bileşiğidir.

E Vitamini Nelerde Bulunur?

Vitaminleri her zaman doğal yollarla almak en sağlıklısıdır. Bu yüzden E vitamini hangi besinlerde bulunur, bilmek önemlidir. E vitamini yiyecekler listesini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kepekli tahıllar

Bitkisel yağlar, özellikle zeytin ve ayçiçeği

Yapraklı sebzeler

Yumurta

Güçlendirilmiş tahıllar

Kivi

Mango

Badem

Ayçekirdeği

Yer fıstığı

Fıstık ezmesi

Günde sadece birkaç yiyeceği belirli miktarlarda tüketmek, E vitamini ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır. Örneğin:

30 gram ayçekirdeği 7,4 mg E vitamini içerir.

İki yemek kaşığı fıstık ezmesi 2,9 mg E vitamini içerir.

Yarım tabak ıspanak, 1.9 mg E vitamini içerir.

E vitaminin en çok bulunduğu besinler bunlardır. Yiyecekler dışında dışarıdan takviye ile de sağlanabilir. Doğal yoldan E vitamini almak isteyenler öncelikle güneşten yardım alacaklardır. Bunun dışında her mevsim ihtiyacımız olan bu vitamin için bizler ısırgan ve ısırgana benzeyen yiyeceklerden yardım alabiliriz. Vücudumuzda E vitaminin eksik olmaması gerekir. Vücut içinde birçok problemi teşkil eden E vitamini eksikliği durumlarında acil olarak kapsül kullanmak gerekir. E vitamini takviyesi için, piyasada çok çeşitli takviye bulunmaktadır. Her vitamin takviyesi kapsüllerinde yaptığımız gibi E vitamini takviyesi seçerken de malzemelerin kalitesini belirlemek önemlidir. E vitamini takviyesi kullanmadan önce bir doktora danışmanız tam da bu yüzden önemlidir. E vitamini fiyatları uygun rakamlar üzerinden satılan kapsüllerdir ve burada bulunabilir.

Vücudumuz Ne Kadar E Vitaminine İhtiyaç Duyar?

Yetişkinler ve 14 yaş ve üstü çocuklar günde 15 miligram (mg) E vitamini gerekir. 14 yaş altındaki çocukların günlük olarak daha küçük doza ihtiyacı vardır:

1 ila 3 yaş arası: 6 mg / gün

4 ila 8 yaş arası: 7 mg / gün

9 ila 13 yaş arası: 11 mg / gün

Emziren kadınlar ise günde 19 mg E vitamini almalıdır. Bu gereksinimleri E vitamini hangi besinlerde bulunur sorusunun cevabını doğru şekilde öğrenerek bol sebze ve meyve tüketerek karşılamamız gerekmektedir. Altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmadıkça E vitamini eksikliği yaşanması oldukça nadirdir.

E Vitamini Faydaları

vitamini her mevsim boyunca almamız gereken bir vitamindir. Her mevsim genç yaşlı demeden ya da bebek çocuk demeden herkesin ihtiyacı olan vitamindir. Genelde güneşten gelen yani vücudun demir ve kalsiyum ihtiyacını güneşten aldığı bir vitamindir. Özellikle kışın mağrur yani eksik kaldığımız vitamini desteklemek içinde son zamanlarda e vitamini destekleyici olan küt ve aktarlarda satılan yağları görüyoruz. Eğer bu yağlar gerçekten size uygun ve bir uzman tarafından da önerilirse kullanabiliriz.

Çocuk ve bebek gelişimi için çok etki eder.

Saçların ve cildin güzelliğini sağlar.

Kişilerin bakımlı olmasına yardımcı olur

Spor yapan kişilere güç verir.

Dengeli beslenmenize yardımcı olur.

Sağlıklı yaşamak, doğru vücut gelişimi, hücrelerin ve organlarımızın düzenli çalışması ve görevlerini yerlerine getirebilmesine bağlıdır. Metabolizmanın bu tempoya uymak düzenli olarak çalışmak için vitaminlere çok ihtiyacı vardır. Vücudumuzda hangi işlevi gören vitaminimiz eksikse bu muhakkak bir etki ile bize kendisini gösterir. Ve bu duruma önlem almamız gerekecektir.

E vitamini hangi besinlerde bulunur sorusunun cevabını doğru şekilde öğrenerek bol sebze ve meyve tüketerek karşılamamız gerekmektedir. Sebzelerden alacağımız E vitaminini en sağlıklı ve vitamini kaybetmeden tüketebilmek için evlerimizde buhar yöntemi ile sebze pişirmemizi sağlayan ürünlerden alabiliriz. Meyve tüketmek konusunda ise, özellikle çocuklarımız bazen meyveleri yemek istemediklerinde, katı meyve sıkacakları ile onlara keyifli kokteyller hazırlayabilir, vitamin gereksinimlerini keyifli hale getirebiliriz. Ve tabii ki en uygun saatlerde bol güneş almak.