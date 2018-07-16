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‘e-ticaret’te parasız alışveriş

Her geçen gün büyüyen Türkiye E-Ticaret pazarında parasız alışveriş dönemi başlıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
‘e-ticaret’te parasız alışveriş

Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlanan yöntemle paranız olmasa da yüzlerce ürün ve hizmeti bir tıkla satın alabileceksiniz. Tamamen mal takası yöntemiyle alışveriş yapılabilen boovidi.com internet sitesinde elektronikten beyaz eşyaya gıdadan hizmet sektörüne kadar sıfır veya 2.el binlerce ürün ve hizmet anında takas edilebiliyor.

PARA YERİNE VİDİ PUAN

Örneğin kumaş satan bir firma depoda atıl bekleyen 10 top kumaşı sisteme sunuyor ve kazandığı puanlarla çalışanları için yemek hizmeti satın alabiliyor veya vatandaş  evinde kullanmadığı ütü masasını satıp karşılığında kuaföre gidebiliyor. Sitede yapılan tüm işlemlerde para yerine ‘Vidi Puan’ denilen puan sistemi kullanılıyor.

HERKES İHTİYACINI KARŞILIYOR

Sitenin kurucusu Barbaros Bayar, 25 milyar dolara ulaşan Türkiye’nin e-ticaret pazarında bu alanda büyük bir boşluk olduğunu belirterek, “Sattığım ürünleri almak isteyen müşterilerim nakite sıkışık olduğunda bana kendi sattıkları ürünleri önermeye başladı. Ben de bu ürünleri başka ihtiyacı olanlara sundum. Barter uygulamalarından farklı olarak biz ticaretin içine hiç para katmadık. Örneğin bir tekstil firmasının elinde fazladan havlusu var. Ama kendisinin havluya değil nakliye araçlarına ihtiyacı var. Başka bir firmanın da elinde nakliye aracı var ama o kişinin de çocuğu için dil eğitimine ihtiyacı var. Sisteme tüm ürün ve hizmetler sunuluyor. İsteyen ihtiyacı olanı alıyor ve puanlarını harcıyor. Sistemde birebir eşleşmeye gerek yok” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
  1. türkiye
  2. e-ticaret
  3. parasız alışveriş
  4. boovidi.com

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