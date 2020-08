e-ticarette büyüme hızlanarak devam ediyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, pandemiyi de kapsayan yılın 6 aylık döneminde yüzde 50 oranında büyüdüklerini belirterek, "2020'nin haziran ayı itibarıyla kayıtlı üye sayımız 31 milyona, toplamda sayfa görüntülenme sayımız ise 5,6 milyara ulaştı. Saniyede 1 ürün satılan platformumuzda en çok mayıs ayında alışveriş yapıldı." dedi.

Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisiyle herkesin mücadele ettiğini aktararak, evde kalma süresinin uzaması ve birçok fiziki mağazanın geçici süreliğine kapanmasının online çözümlere yönelimi artırdığını, e-ticaretin de iş yoğunluğu en çok artan sektörlerden biri haline geldiğini vurguladı.

Geleneksel ticarette yıllardır devam eden dijitalleşme çalışmalarının sonuçlarının çok hızlı görüldüğü bir süreç yaşandığına işaret eden Kantarcı, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır markalara ve KOBİ'lere e-ticaretin günümüz dünyasında çok önemli olduğunu anlatıyorduk. Bu süreçte tüm işletmeler dijitalleşmenin önemini bizzat tecrübe etmiş oldu. Büyük bir hızla işlerini e-ticarete taşımaya ve bizim gibi kanalları çok daha efektif kullanmaya başladılar. GittiGidiyor'a katılan yeni satıcı sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 arttı. Özellikle de Anadolu'da önemli bir dijitalleşme hareketi başladı. Öyle ki yılın ilk 6 ayında GittiGidiyor'a en çok yeni satıcı katılan ilk 10 ilimiz sırasıyla Konya, Batman, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Edirne, Gaziantep, Kütahya, Aksaray ve Sivas oldu. Genellikle 35-40 yaş aralığında olduğunu gördüğümüz bu satıcılarımızın ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlar ise kişisel bakım, ev-dekorasyon ve bahçe, bilgisayar-tablet, yapı market ve süpermarket kategorileri şeklinde sıralandı."

KOBİ'lere desteklerinin devam ettiğini aktaran Kantarcı, pandemi sürecinde kurum içinde toplam istihdamı yüzde 30 artırdıklarını, müşteri hizmetleri tarafını da yüzde 50 büyüttüklerini söyledi.





- "Israrla fahiş fiyat uygulayan 80 satıcıyı sistemimizin dışına çıkardık"





Öget Kantarcı, fahiş fiyat uygulamalarına karşı son derece titiz çalıştıklarını ifade ederek, "Bu süre zarfında tüketiciyi korumak için fahiş fiyatlı olduğunu tespit ettiğimiz 20 binden fazla ürünü sitemizden kaldırdık. Israrla fahiş fiyat uygulayan 80 satıcıyı sistemimizin dışına çıkardık ve fırsatçılığa en ufak bir tolerans göstermedik." dedi.

Bu süreçte kargo süreçlerine dair de önemli öğrenimleri olduğunu belirten Kantarcı, kargo şirketlerinin gelen yoğun talebi karşılamakta zorlandığını, bundan ders çıkarılıp önümüzdeki dönemde kargo süreçlerinin daha sağlıklı işlemesi için sektör olarak daha verimli çalışmanın yöntemlerini bulmaları gerektiğini söyledi.





- "Her 10 alışverişten 7'si mobil cihazlardan yapıldı"





GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Kantarcı, GittiGidiyor'un 6 aylık verilerini paylaşırken, pandemiyi de kapsayan yılın 6 aylık döneminde yüzde 50 oranında büyüdüklerini aktardı.

Kantarcı, devamla şunları kaydetti:

"2020'nin haziran ayı itibarıyla kayıtlı üye sayımız 31 milyona, toplamda sayfa görüntülenme sayımız ise 5,6 milyara ulaştı. Saniyede 1 ürün satılan platformumuzda en çok mayıs ayında alışveriş yapıldı. Mobilde de büyümemizi sürdürdük. 2020'nin ilk 6 ayında mobil uygulamalarımızın indirilme sayısı 15,6 milyona ulaştı. Mobilden satış hacmimiz ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

İşlem sayısına baktığımızda her 10 alışverişten 7'sinin mobil cihazlardan yapıldığını görüyoruz. GittiGidiyor'da mobilin toplam alışverişteki payı yüzde 63 iken, toplam trafikteki payı ise yüzde 81 oldu. 2020'nin ilk 6 ayında en çok alışveriş yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Mersin ve Muğla olarak sıralandı."





- "En çok satılan ürünlerde koronavirüsün etkilerini gözlemliyoruz"





Öget Kantarcı, GittiGidiyor'da 2020'nin ilk 6 ayında bir önceki yıla göre en çok büyüyen kategorilerin sırasıyla yapı market, bilgisayar ve tablet, spor&outdoor, video oyun&konsol ve kitap& dergi olduğunu bildirdi.

En çok satılan ürünlerde koronavirüsün etkilerinin gözlemlendiğini aktaran Kantarcı, şu bilgileri verdi:

"İlk 6 ayda maske, bebek bezi, kedi-köpek maması, cep telefonu, steril eldiven, lastik, antiseptik, spor ayakkabı, tıraş makinesi, kedi kumu, saksı, elektrikli süpürge, kulaklık, televizyon, matkap en çok satılan ürünler oldu. Evde kalma süreci tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Örneğin, sadece nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre internetten yapılan gıda-market harcaması 3 kat arttı. Bu trend hala devam ediyor.



Dönemsel değişiklikler de yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla klima, vantilatör gibi benzer ürünlerin satışında artış oldu. Ayrıca, bahçe ve açık alan ürünlerine olan talep de arttı. En çok satılan ürünlerin başında bahçe masası, bahçe salıncağı, hamak, şezlong, dış ortam aydınlatması, bahçe dekorasyon ürünleri ve bahçe mobilyaları yer alıyor. Örneğin, haziran ayında, bahçe eldiveni son dönemde satışı en çok artan ürünlerden biri. Dolap, çekmece, duvar kağıdı gibi ev dekorasyon kategorisindeki ürünlerde de artış yaşanıyor. Spor ayakkabı satışında yüzde 200'ün üzerinde artış oldu."





- "Yıl sonu büyüme hedefimiz yüzde 50"





e-ticaretin, son yıllarda çok hızlı büyüyen bir sektör olduğunu vurgulayan Kantarcı, 2020 sonu için yüzde 40'lar civarında olan büyüme hedeflerinin yüzde 50 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Kantarcı, sektörde özellikle perakende tarafının her yıl daha da güçlendiğini ve önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğini aktardı.





- "Her 10 kullanıcıdan 8'i mobil kanal üzerinden bizimle buluşuyor"





Öget Kantarcı, e-ticareti bu kadar kolaylaştıran ilk faktörün, akıllı mobil cihazların hayattaki rolünün giderek büyümesi olduğuna işaret ederek, GittiGidiyor'u ziyaret eden her 10 kullanıcıdan 8'inin mobil kanal üzerinden geldiğini söyledi.

Yapılan alışverişlerin yüzde 70'inin mobilden gerçekleştiğini bildiren Kantarcı, şunları kaydetti:

"Cebinizdeki bir cihazla her an, her yerde dilediğiniz ürünü satın alabilmek zaman ve mesafe kavramlarını yeniden şekillendiren bir etki yaratıyor. 2020'nin ilk 6 ayına baktığımızda, GittiGidiyor'dan mobil alışveriş miktarını en çok artıran iller yüzde 103 ile Tunceli, yüzde 93 ile Bayburt ve yüzde 92 ile Yalova. e-ticaret, Türkiye'nin her yerine aynı ürün ve hizmeti ulaştırmayı mümkün kılıyor.

GittiGidiyor olarak her zaman insan odaklı bir şirket olduk ve bu süreçte odağımız hiç değişmedi. Tüketicinin bu talebinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz ve kullanıcılarımızın alışveriş deneyimini daha da iyileştirecek projeler geliştirerek onların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Kantarcı, kullanıcı deneyimi açısından yapay zeka ve büyük veri analiziyle geliştirilen projelerin önümüzdeki dönemde öne çıkacağını belirterek, "Kullanıcılar site arayüzünden sipariş takip aşamasına kadar her alanda kişiselleştirmenin etkisini daha net hissedecek. Önümüzdeki dönemde teknoloji tarafında sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının ürünleri incelemek üzere e-ticaret sitelerinde daha çok kullanılacağını gözlemleyeceğiz. Sohbet botları, yapay zeka uygulamalarının modern ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya koyduğu bir çözüm olarak dikkati çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.