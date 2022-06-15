E-ticaret sektöründe tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

E-satış önemli satış kanalı

Oktay, buluşmada dünyada ve Türkiye’de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaretin Covid-19 salgınıyla rekor seviyelere ulaştığına işaret etti. Oktay, e-ticaret pazar yerlerinin de önemli satış kanallarından biri olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl dünyada perakende e-ticaret satışlarının 5 trilyon dolara yaklaştığını bildiren Oktay, bu rakamın 2025 yılına gelindiğinde 7 trilyon doları aşacağı tahmininde bulundu.

Oktay, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 381.5 milyar liraya vardığını aktardı. E-ticaret hacmi en çok artan sektörleri konaklama, gıda, süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve hava yolları olarak sıraladı.

6'unicorn'umuz var

Oktay, girişimci adedinin arttığını da dile getirdi. Oktay, “2 yıl öncesine kadar bir tane ‘unicorn’umuz yoktu. Şu anda ise 6 ‘unicorn’umuz var. Bunlardan 3’ü e-ticaret platformu, biri de online satış arttırma enstrümanları ortaya koyan bir yazılım şirketi” dedi.

Mevzuat çalışmaları kaçınılmaz

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinin başarı hikâyeleri yazdıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti:

“E-ticaret alanında Avrupa’daki ‘unicorn’ şirketler listesinde 4’üncü sırada yer alan ve yine SimilarWeb’in tüm dünyada en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde ilk 20’de yer bulan şirketlerimiz mevcuttur. Bu, memnuniyet verici olup dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Tüm dünyada kamu otoriteleri, e-ticaret alanında uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için reformlar yapmaktadır. Ülkemizde de e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilip pazar yerlerindeki satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ile ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların haklarını gözetmeye kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı büyüme rotamıza rekabetçi, dengeli ve istikrarlı e-ticaret ekosistemimizle yürüyeceğiz.”

Oktay, düzenlemelerin şekillenmesine katkı sağlayan tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.