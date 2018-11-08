E-Temayül'ün ayrıntıları açıklandı: Başkanlar böyle sınav verecek

18 Kasım’da yapılacak temayül yoklamalarının detayları belli oldu. Oylama için 160 bin manyetik kart hazırlandı. Oylama için kullanılan ürünlerin bir kısmının Türkiye’den bir kısmının ise Çin’den geldiği belirtildi. AK Parti teşkilatlarında yapılacak temayül sırasında oy kullanacak isimler kimlik karşılığı manyetik kart alarak kabine girecek. Kartlar kişiye tanımlanmadığı için de kimin ne oy kullandığı tespit edilemeyecek. Temayül kapsamında oy kullanacak teşkilat üyelerine beş soru yöneltilecek. Bu sorular kapsamında “mevcut belediye başkanlarının halkla ilişkileri, teşkilatla ilişkileri, belediye çalışmaları, göreve devam edip etmemesi ve devam etmezse yerine kimin aday olacağını” kapsayacak. Delegeler, sorulara İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verecek. Bu sistemle geçersiz oy sayısının da sıfıra yakın olması bekleniyor. Elektronik yöntemle oy sayma işlemi de çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Sonuçlar yarım saat içinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olacak. Temayüller önceden üç haftada tamamlanıyordu ve sayımı 15 gün sürüyordu. e- Temayül’le birlikte hem zaman tasarrufu yapılmış olacak hem de yaklaşık 250 bin lirayı bulan (3 ton) kâğıt israfının önüne geçilmiş olacak.