e-Sporcu nasıl olunur? e-Sporcu kimliği nasıl alınır?

E-spor oyuncusu olmak görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Oldukça emek, çaba ve gayret sarf edilmesi gereken bir dal. e-Sporcu olmak isteyenler öncelikle hangi oyunu oynaması gerektiğine karar verecek. Daha sonrasında seçtiği oyunu en iyi şekilde oynaması için iyi bir ekipmana sahip olması gerekiyor. Tabii ki internet bağlantısının oldukça güçlü olması gerekiyor.

E-sporcu olmak için günün önemli bir kısmını oyunda pratik yapmak için ayırmalı, kendinizi en iyi şekilde geliştirmeye bakmalısınız. Bu kısımları hallettikten sonra e-Spor gruplarına katılarak daha aktif olmaya çalışmalısınız. Bundan sonra da e-Sporcu kimliğinizi alarak profesyonel bir şekilde devam edebilirsiniz.

e-Sporcu kimliği nasıl alınır?

Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaat etmeniz gerekiyor. E-sporcu kimliği almak için talep edilen belgeler ise şunlar:

- TC kimlik numarası beyanı

- Sağlık raporu

- Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş tescil fişi (“Gençlik ve Spor Bakanlığı tescil fişi” araması yaparak belgeyi indirebilirsiniz.)

- 2 adet vesikalık fotoğraf

Bu belgeleri tamamladıktan sonra en yakın Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüklerine gidip başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.