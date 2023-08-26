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Sosyal Medya "E-Reçetem'de Arapça" provokasyonu!
Sosyal Medya

"E-Reçetem'de Arapça" provokasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 23:21:00 - 2023-08-26 23:23:10
"E-Reçetem'de Arapça" provokasyonu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dil eklendiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasını çarpıtan Ümit Özdağ'ın provokatörleri, E Reçetem'e sadece Arapça eklendiğini öne sürdü.

Sosyal medyada Arapça hahstagh'i ile Arap kökenli vatandaşlara organize saldırı başladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

E-Reçetem Sistemi'nde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.

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