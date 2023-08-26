"E-Reçetem'de Arapça" provokasyonu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dil eklendiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın açıklamasını çarpıtan Ümit Özdağ'ın provokatörleri, E Reçetem'e sadece Arapça eklendiğini öne sürdü.
Sosyal medyada Arapça hahstagh'i ile Arap kökenli vatandaşlara organize saldırı başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
E-Reçetem Sistemi'nde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.
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