E okul nedir? | E okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının ocak ayında kullanıma açıldı. E okul'a veliler, öğrenciler, öğretmenler ve idareciler giriş yapabiliyor. E okul üzerinden bir öğrencinin anaokuluna kaydından lise mezuniyetine kadar pet çok bilgi yer alıyor. Peki, e okul veli giriş şifresi nasıl alınır?

E okul vbs giriş

E okul vbs yani E okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası bilgisine ihtiyacınız var. TC kimlik numarası ve okul numarasını girdikten sonra açılan sayfada öğrenciye yönelik üç soru soruluyor. Yöneltilen sorulara doğru cevap verildiğinde sisteme giriş yapmış olacaksınız.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E okul şifre al

E okul sistemine giriş yapmak isteyenler gerekli şifreyi nereden nasıl almaları gerektiğini merak ediyor. E Okul sistemine velilerin ve öğrencilerin girişi için bir şifre gerekmiyor. Veli bilgilendirme sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapabilirsiniz.

E okul sistemine öğretmen ve idareciler şifre ile bağlanabiliyor. Sisteme ilk kez girecek olan öğretmen ve idareciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği şifre ile sisteme giriş yapabiliyor. Sonrasında ise şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. İlk kez sisteme girecek olan öğretmen ve idareciler için belirlenen şifrenin mantığı ise son derece kolay.

İdareciler ve öğretmenlerin sisteme giriş yapması için 9 haneli bir şifreye ihtiyacı var. İlk girişte kullanılacak şifre için formül şu; (T.C. Kimlik Numarasının ilk 3 rakamı) + (.) + (T.C. Kimlik Numarasının ikinci 3 rakamı) + (.) + (isminin baş harfi) olarak verilmektedir. MEB yöneticilerin kullanıcı adını da ilk olarak T.C. kimlik numarasının ilk 6 rakamını belirlemektedir.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E okul vbs indir

Veliler ve öğretmenler e okul sistemine daha pratik bir yolla giriş yapabilmek için uygulamayı mobil cihazlarına indirebilir. Play Store veya App Store’dan e okul uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

E okul alan seçimi

Mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilerin alan seçim işlemleri artık 10. sınıfta değil 9. sınıfta yapılıyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında AMP 9. sınıfa yerel yerleştirme ile kayıt olan öğrencilerin meslek alanlarına geçiş, tercih ve yerleştirme işlemleri E okul üzerinden yapılıyor.

E OKUL ALAN TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E okul kayıt sorgulama

E okul velilerin pek çok işlemi kolaylıkla yapmasına yardımcı oluyor. Anaokulu, 1. sınıf ve 5. sınıfta öğrencinin hangi okulda okuyacağı sisteme otomatik olarak işleniyor. E okul üzerinden öğrencinin hangi okula kayıt olacağını öğrenebilir ardından gerekli evraklarla okula gidip kayıt işlemini yapabilirsiniz. E okul internet sitesine giriş yaptığınızda temmuz- eylül ayları arasında genellikle anasayfada kayıt sorgulama kısmı yer alıyor.

E OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E okul okula başlama yaşı

Pek çok aile çocuğunun kaç yaşında, hangi sene okula başlayacağını araştırıyor. Bunu hesaplamak için e okul internet sitesini kullanabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZUN KAÇ YAŞINDA OKULA BAŞLAYACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E okul nakil

E okul tercih | E okul internet sitesi üzerinden nakil ve lise tercih işlemlerini yapabilirsiniz. Kayıt ve nakil takvimi Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl duyuruluyor. Bu tarihler arasında işlemlerinizi internetten yapabilirsiniz. Tercih işlemlerinizi internet üzerinden yaptıktan sonra okula gidip tercihleri onaylatmanız gerekiyor.