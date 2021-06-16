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Eğitim e-okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?
Eğitim

e-okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

E okul giriş ile karne notları nasıl öğrenilir? e karne, e okul VBS giriş ile karne notlarına erişim okulların kısa bir süre kala araştırılmakta. Öğrenciler, ilköğretimden liseye kadar olan döneminde ki eğitim hayatında e Okul sisteminde tüm notlarına erişebiliyor. 22 Ocak’a sona erecek 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde notlar derse katılım ve diğer faaliyetlere göre verilecek. Peki, e-okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:42:00 -
e-okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

Okullarda ikinci dönemin bitmesine çok az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, okullar 2 Temmuz'da kapanacak. Öğrenciler, 18 Haziran'dan itibaren dijital karneleri almaya başlarken 2 Temmuz'da yüz yüze karne alabilecek. Peki, e-okul üzerinden karne notları nasıl sorgulanır?

e-okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

Öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

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