Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde öğrenciler ve veliler birçok bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Başta sınav sonuçları, sözlü notları, devamsızlık bilgileri olmak üzere sistem üzerinden daha birçok merak edilen konuya E Okul aracılığı ile ulaşmak artık daha kolay. Öğrenci devamsızlık bilgisi, not bilgisi, e-karne gibi bilgileri e-Okul sistemi ile kolaylıkla öğrenebilmekte.

e-Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır?

Dijital platform üzerinde veliler e-okul.meb.gov.tr adresinden direkt erişim sağlayarak E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfasında giriş işlemlerini ise çocuklarının T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile birlikte sayfa içerisindeki güvenlik kodu karakterlerini girerek, sisteme giriş yapabilmektedir.

E-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

E Okul'a giriş yapmak için;

E-Okul’a giriş yapmak için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine gidiniz. Karşınıza gelen pencerede 'Veli Bilgilendirme Sistemi' tıklayın. TC kimlik numarası, okul numarası ve resimde bulunan rakamları doğru yazarak 'giriş' butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından güvenlik için sizden bazı bilgiler daha istenecektir.

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E-okul öğrenci devamsızlık bilgisi nasıl sorgulanır?

E-okul devamsızlık bilgisi sorgulamak için Devamsızlık işlemleri menüsünden günlük devamsızlık girişi bölümü seçilir. Ardından karşımıza sınıf ve devamsızlık tarihini gireceğimiz ekran çıkacaktır. “Listele” butonuna tıklayarak sınıf listesi açılmış olur.

Özürsüz devamsızlık nedir?

Özürsüz devamsızlık, Özürlü yani raporu ya da velinin izni ile yapılan devamsızlık demektir. Özürsüz devamsızlık ise okul idaresinin dışında okula gelinmemesidir.

E-karne nasıl alınır?

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören öğrenciler, sınav sonuçlarını ve yıl sonu notlarını e- karne sistemi üzerinden görebilmektedir. E-okul üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası girerek e- karne alınabiliyor.