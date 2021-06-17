E Okul meb.gov.tr karne notları 2021 sorgulama ekranı
e Okul meb.gov.tr karne notları ile öğrenciler karne notlarını görüntüleyebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar ile dijital karneler 18 Haziran'da erişime açılacak, okullar ise 2 Temmuz'da kapanacak. Okul VBS’ye girişi karne notu öğrenme sayfası MEB tarafından erişime açılacak. Peki, E okul üzerinden karne nasıl görüntülenir? İşte 2021 e Okul VBS’ye giriş ekranı...
MEB E Okul VBS dijital karne notları 2021! E Okul VBS girişi ile karne notları ve dönem sonu ortalama sorgulama öğrenme
E Okul meb.gov.tr karne notları 2021 sorgulama ekranı
E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.
E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Karneler ne zaman görüntülenebilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.