LGS giriş belgesi ve LGS sınav yerleri sorgulama ekranı bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. İşte 2021 LGS'ye girecek adaylar için e-okul LGS'ye giriş ekranı...

e-okul LGS giriş belgesi belgesi nasıl alınır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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LGS ne zaman?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.