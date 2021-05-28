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Eğitim e-okul LGS giriş belgesi belgesi nasıl alınır?
Eğitim

e-okul LGS giriş belgesi belgesi nasıl alınır?

MEB tarafından yapılan duyuruyla birlikte LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı. LGS sınav yerleri e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve meb.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. LGS'ye girecek adaylar e-okul LGS giriş belgesi alma ekranını sorguluyor. Peki, e-okul LGS giriş belgesi belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-05-28 20:55:00 -
e-okul LGS giriş belgesi belgesi nasıl alınır?

LGS giriş belgesi ve LGS sınav yerleri sorgulama ekranı bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. İşte 2021 LGS'ye girecek adaylar için e-okul LGS'ye giriş ekranı...

e-okul LGS giriş belgesi belgesi nasıl alınır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS ne zaman?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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