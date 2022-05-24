2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise karne notlarının ne zaman sisteme işleneceğini araştırmaya başladı. Peki, e okul devamsızlıklar ne zamana kadar giriliyor?

e-Okul karne sorgulama | e-Okul ne zaman kapanacak haziran ayı devamsızlıkları geçerli mi?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden aileler; sınav notları, devamsızlık, projeler vs gibi tüm bilgilere ulaşabiliyor. Sınav notlarının yanı sıra karne notları da e –Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Genellikle okulların kapanmasına kısa bir süre kala karne notları sisteme işlenmiş oluyor.

Pek çok öğrenci ise e-Okul sisteminin ne zaman kapandığını, ne zamana kadar devamsızlık işlenebileceğini araştırıyor. E-Okul sistemi kapanmıyor. Öğretmenler bilgileri güncelleyebiliyor. Öğrenciler ve veliler de arzu ettiklerinde sisteme girip durumları kontrol edebiliyor. Yalnızca sistem öğrencilerin kayıt olacağı okulların açıklandığı günlerde, tercih işlemleri gibi durumlarda yoğunluk oluyor ve erişim sağlanmak güçlük çekiliyor.

Devamsızlıkların haziran ayında işlenip işlenmediği merak ediliyor. Öğrencilerin devamsızlıkları karne gününe kadar sisteme işleyebilir. E okulun kapanması, sisteme devamsızlığın işlenmemesi gibi durum söz konusu değil.